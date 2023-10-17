Лукашенко о сотрудничестве с Ираном: Нам нужно оперативно работать - все должно быть исполнено в срок

Глава белорусского государства сегодня провел переговоры с первым вице-президентом Ирана.

Визит Мохаммада Мохбера - это в том числе развитие диалога и контактов по следам недавнего визита белорусского президента в Иран. Тогда были согласованы все вопросы двустороннего сотрудничества, заключено немало договоров и меморандумов о намерениях. Активизировалась торговля: за 8 месяцев этого года она составила более 62 миллионов долларов: рост 126 процентов к аналогичному прошлогоднему периоду. Наши основные экспортные позиции - калийные удобрения и лесоматериалы. Растет экспорт услуг, как и прямые иностранные инвестиции из Ирана. Как подчеркнул глава белорусского государства, все достигнутые договоренности необходимо реализовывать как можно скорее, избегая бюрократических проволочек.

"Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Что меня постоянно удивляет - что в ходе этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил", - отметил Лукашенко.

В марте 2023 года Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Иран. Тогда президенты договорились выработать план действий на обозримую перспективу, чтобы товарооборот между странами и сотрудничество в целом развивалось более успешно. Александр Лукашенко и Президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам переговоров подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

"Самое важное и главное. Исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок", - подчеркнул белорусский лидер.