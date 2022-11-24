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Лукашенко о том, что будет в случае нападения на Беларусь и Россию: Вы даже представить не можете, как мы можем ответить
Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о том, что будет в случае, если кто-либо нападет на Беларусь и Россию. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы российских журналистов на полях саммита ОДКБ в Ереване, передает БелТА.
"Если вдруг на нас кто-то нападет, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо - я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы. Это наши договоренности с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", - сказал белорусский лидер.
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