Лукашенко о ВНС: Это должно быть торжественно и, самое главное, содержательно

Результат президентской гонки в России Александр Лукашенко назвал ошеломляющим. Убедительную победу Владимира Путина белорусский лидер прокомментировал на совещании по вопросам подготовки к проведению Всебелорусского народного собрания. На минувшей неделе россияне могли проголосовать в нашей стране. Работало 6 избирательных участков. Выборы прошли спокойно и слаженно. Александр Лукашенко передал слова благодарности от имени своего коллеги за организацию политической кампании на территории Беларуси. Глава государства отметил: важно извлекать уроки из всех происходящих событий. Главный урок прошедших выборов в том, что нашим народам нельзя навязывать чужую волю.

Президент Беларуси о выборах Президента России

"Не удалось известным силам навязать эту волю россиянам. Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Не получается на фронте - значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье: надо понимать, что это и для нас наука. В преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов", - подчеркнул Президент.

Глава государства заявил, что Администрация Президента России блестяще спланировала и организовала избирательный процесс. "Естественно, Президенту много пришлось работать, вы это видели. Неимоверно много. Он молодец, объехал всю Россию, побывал в разных точках и ответил на животрепещущие вопросы российского общества. Очень хорошим было планирование предвыборного процесса и сам ход выборной кампании. Есть чему поучиться", - обратил внимание белорусский лидер.

Что касается Всебелорусского народного собрания, подготовка к нему идет полным ходом. ВНС в нашей истории седьмое по счету, но в новом качестве, зафиксированном в обновленной Конституции, пройдет впервые. И это налагает особую ответственность. Президент требует четкой организации во всех вопросах.

"Это и торжественно должно быть, и, самое главное, содержательно. Чтобы было, как выборы в России, - комар носа не подточит. Чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас. В России бурных событий не предполагается, вокруг тоже. Осталось у нас проведение Всебелорусского народного собрания. Ставки отдельных наших беглых и Запада на то, чтобы постараться как можно больше принести дезорганизацию и развал во время заседания и принятия решения, - мы такого подарка им преподнести не должны", - заявил Александр Лукашенко.

Уже приступил к работе оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Его возглавляет премьер-министр. Роман Головченко отметил: подготовка идет в плановом режиме. Предстоящее заседание станет особенным, оно будет отличаться от всех предыдущих собраний.

Также уже подготовлен проект повестки первого заседания VII Всебелорусского народного собрания. Ожидается, что делегаты, например, рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.

"Обсуждали еще ряд вопросов, которые касаются конституционных полномочий ВНС, стоит ли какие-то еще вопросы рассматривать. Поэтому, возможно, проект повестки будет еще дополнен, - добавил премьер-министр, председатель Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первого заседания VII ВНС Роман Головченко. - Ведь у ВНС достаточно широкие полномочия: устанавливать праздничные, памятные дни, принимать кадровые решения. Поэтому, возможно, по повестке будут еще какие-то изменения".