Лукашенко о ВНС: Не во мне дело, надо нашим детям оставить нормальную страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении чемпионата по рубке дров среди журналистов пообщался с руководителями СМИ и журналистами. Во время неформального диалога на импровизированных табуретках, сделанных из деревянных колод, глава государства ответил на ряд злободневных вопросов. Разговор стал своего рода выездной встречей "Клуба редакторов",пишет БелТА.

Александр Лукашенко коснулся темы Всебелорусского народного собрания. Этому органу, согласно обновленному Основному закону, придан конституционный статус, а недавно прошло общественное обсуждение закона о ВНС.

Глава государства отреагировал на некоторые разговоры вокруг этой темы - вплоть до того, что это делается якобы для удержания власти. "Слушайте, не во мне дело. Сегодня дело в наших детях. Надо оставить им нормальную страну. Вот даже вместе поколение наше, но мы должны создать систему", - сказал он.

Президент при этом констатировал, что и нынешняя система в стране неплохая и вполне рабочая. Как пример - реакция на перекосы в сфере ценообразования. "Как жиманул сверху - вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные. Но она не может быть постоянной, статичной. Она должна совершенствоваться. И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в тех или иных новациях необходимо исходить из того, что в данный момент можно сделать как в экономике, так и в политике. Например, в Беларуси за годы независимости уде состоялось шесть Всебелорусских народных собраний - этих народных вечей. "Почему конституционным не сделать, почему не усилить его роль, почему не слушать там, на этом форуме, людей? Не на улице, а лучше там. Двигаемся", - привел он пример.

Тот же самый подход и в экономике. "Можем управлять предприятиями - управляем. Не можем - давайте думать. Вплоть до приватизации, продажи", - сказал Александр Лукашенко.

Он акцентировал внимание, что в стране создаются и государственные предприятия, и, как показывает практика, отнюдь не всегда частник будет работать лучше и эффективнее. Один из таких примеров - предприятие в Миорах, в судьбу которого пришлось вмешаться и главе государства: "Прекрасно работает предприятие. Если может государственное предприятие работать - пусть работает. Не надо думать, что частное - это святое. Да, есть люди, которые хорошо работают".