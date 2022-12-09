Лукашенко об экономических санкциях Запада против Беларуси и России: Для них пришло время осознания и оценки последствий

Примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БелТА.

"Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун", - сказал глава государства.