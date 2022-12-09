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Лукашенко об экономических санкциях Запада против Беларуси и России: Для них пришло время осознания и оценки последствий
Примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БелТА.
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"Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун", - сказал глава государства.
"Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий - политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче. Заявления чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах сменились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков и отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше", - констатировал Александр Лукашенко.
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