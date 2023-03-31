Лукашенко об импортозамещении: Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачи по импортозамещению.

"Импортозамещение и повышение доли инновационного производства - важнейшие задачи. Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит, ограничивающих свободу цивилизованного бизнеса", - подчеркнул Александр Лукашенко.Исделал акцент на том, что это вопрос национальной безопасности. "Здесь широкое поле для реализации самых смелых замыслов белорусских ученых. Посмотрите: на тех производствах, где это поняли давно, мы имеем рост экспорта и насыщение нашего рынка высококачественным товаром", - отметил он.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что от санкций есть и положительный эффект. "Я думаю, слава богу, что ввели. Для нас открылся колоссальный рынок. Бери и продавай - что мы, кстати, и делаем. Но пока только на 70 %. 30 % нам надо добавлять, и добавлять срочно", - поставил задачу Александр Лукашенко.

"В прошлом году мы выпустили импортозамещающей продукции на сумму свыше 27 млрд долларов. В этом году можем прибавить 10 %. Было бы желание. При этом говорим не просто об импортозамещении, а о создании целых наукоемких направлений. Это интеллектуальный капитал страны, производства, новые рабочие места и продукты с высокой добавленной стоимостью", - обозначил перспективы глава государства.

Но надо работать очень быстро. "Видите, что развитие деревообработки, да и других отраслей сдерживается в связи с недостатком химических, допустим, компонентов (перекись водорода, хлорат натрия, карбамид), создавайте производства по их выпуску, готовьте специалистов. Повторю: молниеносно должно реагировать в первую очередь правительство. А Академия наук должна обеспечивать научное сопровождение", - подчеркнул белорусский лидер.

(Дополнено в 13:22)