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Лукашенко об импортозамещении: Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачи по импортозамещению.
"Импортозамещение и повышение доли инновационного производства - важнейшие задачи. Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит, ограничивающих свободу цивилизованного бизнеса", - подчеркнул Александр Лукашенко.Исделал акцент на том, что это вопрос национальной безопасности. "Здесь широкое поле для реализации самых смелых замыслов белорусских ученых. Посмотрите: на тех производствах, где это поняли давно, мы имеем рост экспорта и насыщение нашего рынка высококачественным товаром", - отметил он.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что от санкций есть и положительный эффект. "Я думаю, слава богу, что ввели. Для нас открылся колоссальный рынок. Бери и продавай - что мы, кстати, и делаем. Но пока только на 70 %. 30 % нам надо добавлять, и добавлять срочно", - поставил задачу Александр Лукашенко.
"В прошлом году мы выпустили импортозамещающей продукции на сумму свыше 27 млрд долларов. В этом году можем прибавить 10 %. Было бы желание. При этом говорим не просто об импортозамещении, а о создании целых наукоемких направлений. Это интеллектуальный капитал страны, производства, новые рабочие места и продукты с высокой добавленной стоимостью", - обозначил перспективы глава государства.
Но надо работать очень быстро. "Видите, что развитие деревообработки, да и других отраслей сдерживается в связи с недостатком химических, допустим, компонентов (перекись водорода, хлорат натрия, карбамид), создавайте производства по их выпуску, готовьте специалистов. Повторю: молниеносно должно реагировать в первую очередь правительство. А Академия наук должна обеспечивать научное сопровождение", - подчеркнул белорусский лидер.
(Дополнено в 13:22)
Фото: БЕЛТА
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