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Лукашенко об отношениях со Словенией: Навязанные извне барьеры и преграды должны остаться в прошлом
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словении с национальным праздником - Днем государственности, сообщает БЕЛТА.
"Наши народы и страны объединены не только с исторической точки зрения славянскими корнями, давними торговыми связями, но и результатами двустороннего взаимодействия в современности", - говорится в поздравлении.
Более чем за три десятилетия отношений двух суверенных государств заложена правовая основа сотрудничества, отметил Президент. В Беларуси осуществляют деятельность представительства словенских компаний, функционируют предприятия со словенскими инвестициями. Есть примеры успешных контактов в сфере культуры и образования.
"На этом фоне мелкими кажутся любые навязанные извне искусственные барьеры и преграды, которые должны остаться в прошлом", - считает глава государства.
По мнению белорусской стороны, общечеловеческие ценности, дружба и взаимное уважение станут надежным фундаментом для достижения нового уровня в развитии дальнейшего партнерства.
От имени народа Беларуси Александр Лукашенко пожелал народу Словении благополучия, мирного неба и светлого будущего.
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