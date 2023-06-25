Лукашенко об отношениях со Словенией: Навязанные извне барьеры и преграды должны остаться в прошлом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словении с национальным праздником - Днем государственности, сообщает БЕЛТА.

"Наши народы и страны объединены не только с исторической точки зрения славянскими корнями, давними торговыми связями, но и результатами двустороннего взаимодействия в современности", - говорится в поздравлении.

Более чем за три десятилетия отношений двух суверенных государств заложена правовая основа сотрудничества, отметил Президент. В Беларуси осуществляют деятельность представительства словенских компаний, функционируют предприятия со словенскими инвестициями. Есть примеры успешных контактов в сфере культуры и образования.

"На этом фоне мелкими кажутся любые навязанные извне искусственные барьеры и преграды, которые должны остаться в прошлом", - считает глава государства.

По мнению белорусской стороны, общечеловеческие ценности, дружба и взаимное уважение станут надежным фундаментом для достижения нового уровня в развитии дальнейшего партнерства.