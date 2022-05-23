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Лукашенко обеспокоен планами НАТО и Польши забрать Западную Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен планами НАТО и Польши забрать Западную Украину, таким образом расчленив страну, как это было до 1939 года. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщаетБЕЛТА.
Глава государства отметил, что в сфере безопасности на встрече есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что НАТО концентрирует войска на западных рубежах.
"Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, но вы это точно знаете, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблемы, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве Президента Дуды (Президент Польши Анджей Дуда. - Прим. БелТА). Кстати, который практически ничего не решает в Польше. Занимается этими фейками".
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