Лукашенко обозначил приоритеты в сотрудничестве с Узбекистаном

Беларусь и Узбекистан подтвердили принципиальную нацеленность на выстраивание сотрудничества во всех направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что переговоры прошли в исключительно открытой, дружественной, братской обстановке, были содержательными и результативными.

"Мы рассмотрели широкий спектр вопросов и подтвердили принципиальную нацеленность на выстраивание сотрудничества во всех направлениях, где у Минска и Ташкента есть совместные проекты", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в первую очередь речь идет о торгово-экономической сфере. В целом страны имеют здесь неплохие результаты. За прошлый год товарооборот превысил новый исторический максимум в полмиллиарда долларов.

"Тем не менее понимаем, что резервы огромные", - подчеркнул Президент.

О межрегиональном сотрудничестве

Один из них - создание новых и расширение уже существующих партнерских связей на уровне областей двух стран. "И прошедший накануне в Ташкенте форум регионов это подтвердил. К сожалению, за период пандемии контакты где-то ослабли. Но сейчас самое время их возобновить и наполнить конкретными проектами. Их немало", - заметил белорусский лидер.

О производственной кооперации

В качестве приоритетных вопросов во время переговоров обсуждалось углубление производственной кооперации, создание совместных предприятий, обеспечение благоприятных условий для обмена товарами и услугами.

"При этом в организации совместных производств мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и планомерную их локализацию, что обеспечит создание новых рабочих мест в Узбекистане. Главные ориентиры - импортозамещение и технологический суверенитет, - сказал Александр Лукашенко. - С учетом производственных и интеллектуальных ресурсов наших стран видим огромный потенциал в машиностроении, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Мы отдельно остановились на теме углубления кооперации в сфере фармацевтики, включая вопросы изготовления в Узбекистане белорусских лекарственных препаратов и создания новых совместных производств".

О сотрудничестве с третьими странами

По словам главы государства, во время переговоров речь шла в том числе о сотрудничестве с третьими странами, в частности, с Афганистаном. Этой теме президенты уделили много внимания.

"Соседние государства, особенно многострадальный Афганистан (о чем много мне рассказывал Шавкат Миромонович), нуждаются в нашей помощи и поддержке. А это прежде всего лекарственные препараты, питание и одежда - то, что нужно человеку. Мы многое в этом направлении можем сделать и работать с Афганистаном. Все условия для этого в Узбекистане созданы. Для нас это очень интересная тема", - сказал Президент.

О подготовке специалистов и научных обменах

Обе республики придают важное значение расширению взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Страны сейчас активно сотрудничают в области науки и образования, реализуют совместные проекты по обмену опытом, обучению и стажировке специалистов.

В белорусских вузах и по совместным программам обучается более 5 тыс. узбекских студентов, а ведь несколько лет назад их было всего лишь несколько десятков.

"Я пообещал своему другу, близкому человеку, что мы сделаем все, что он пожелает, в области образования. В том числе и создадим здесь филиалы наших школ и вузов при необходимости, - заявил глава государства. - Мы также готовы к реализации планов по научным обменам. Прошедшие в конце прошлого года Форум ректоров вузов и медицинский форум показывают востребованность и большие перспективы нашего сотрудничества в этих сферах".

Он также отметил расширение взаимодействия в области спорта и туризма. Белорусская сторона готова развивать контакты и между молодежью двух государств, активизировать проведение совместных мероприятий, тем более что в этом году Ташкент стал молодежной столицей СНГ.

О сотрудничестве на международных площадках

"Мы не могли обойти стороной международную повестку, и будем дальше развивать наше сотрудничество на международных площадках. Мы благодарны узбекской стороне и лично Президенту за постоянную поддержку Беларуси в международных организациях", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что достигнутые во время переговоров договоренности откроют хорошие перспективы для выстраивания долгосрочного равноправного партнерства Беларуси и Узбекистана. Глава государства пригласил своего узбекского коллегу посетить с официальным визитом Беларусь в любое удобное для него время. "Надеюсь на продолжение нашего плодотворного диалога в Минске", - резюмировал белорусский лидер.