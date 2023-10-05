Лукашенко обсудил точки соприкосновения с делегацией Ульяновской области и спикерами парламента Кыргызстана

Александр Лукашенко видит в нынешней ситуации возможность для выхода на новый уровень кооперации с Ульяновской областью России. В Минск приехала большая делегация региона.

Как подчеркнул белорусский лидер, нам незачем конкурировать. Регион может рассчитывать на полную поддержку. Будем объединять усилия и работать на общую пользу. Хорошая база есть - сотрудничество насчитывает не одно десятилетие. Теперь важно искать новые направления. Все решения на высшем уровне приняты. Основа наших экономических связей - промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. Ульяновск - авиационная столица России. Новое совместное развитие может получить и эта отрасль.

Нам досталась от Советского Союза серьезная производственная база для выпуска различной техники - от сельскохозяйственных машин до техники, необходимой для ремонта самолетов. Мы эту базу сохранили, приумножили, сегодня мы совместно можем ее использовать. Об этом мы с Президентом Путиным договорились. Важнейшим направлением в плане технического прогресса, внедрения в производство последних научных разработок является авиастроение. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"На прошлой неделе мы обсуждали эту тему с Президентом Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующие компетенции, - подчеркнул глава государства. - Хотелось бы знать, какие Вы видите возможности?"

"Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный", - акцентировал внимание Президент. Он заметил, что отдельные компоненты для данной отрасли Беларусь уже производит, и заявил о готовности нашей страны расширять номенклатуру продукции.

Новые точки соприкосновения Александр Лукашенко предложил найти Беларуси и Кыргызстану. Президент провел встречу со спикером парламента этой страны Нурланбеком Шакиевым. Контакты законодателей используют для укрепления дружбы и сотрудничества. В последние годы отмечается серьезный рост взаимного товарооборота. Но Минску и Бишкеку есть куда расти. Точек соприкосновения немало - от АПК до промышленности.