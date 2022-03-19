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Лукашенко объяснил роль Беларуси в конфликте России и Украины
Беларусь не собирается втягиваться в военные действия в Украине и сделает все для того, чтобы они прекратились. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко в очередной раз напомнил, что Беларусь и Россию связывают тесные отношения в рамках Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации. Мы союзники. У нас договоры заключены соответствующие. Самые тесные у нас отношения именно в военно-политической сфере. И если Россию и поддерживает кто-то, то это только Беларусь. Все остальные или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины.
Развивая свою мысль, Президент добавил, что не следует переживать по поводу того, что белорусы с россиянами волею судеб оказались в одной лодке. "И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку. Никогда", - подчеркнул он.
Что касается вероятности участия Беларуси в российской операции в Украине, то Президент повторил свой тезис: "Мы не собираемся втягиваться в эту войну. Я об этом не единожды заявлял. И мы сделаем все для того, чтобы эта война прекратилась".
"Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Я недавно об этом говорил. Мы ничего не сможем добавить в этой операции России. У них хватает живой силы, у них хватает техники (она такая, как у нас, и даже более современная). Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить. Это безумие - то, что происходит между братскими народами. Россия это понимает, Украина не хочет понимать", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас всем важно сконцентрировать усилия на прекращении конфликта, а не высказываться в пользу одной из сторон: "Осуждать Россию, Украину… Это если больше нечего и некому в Японии или на Западе делать - пожалуйста, занимайтесь этим осуждением. Мы должны заниматься тем, чтобы война прекратилась, а мы начали выстраивать самые теплые и дружеские отношения. Любая война заканчивается миром, и люди со временем забывают, даже Хиросиму и Нагасаки, хотя забыть это очень трудно".
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