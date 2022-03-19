Лукашенко объяснил роль Беларуси в конфликте России и Украины

Александр Лукашенко в очередной раз напомнил, что Беларусь и Россию связывают тесные отношения в рамках Союзного государства.

Что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации. Мы союзники. У нас договоры заключены соответствующие. Самые тесные у нас отношения именно в военно-политической сфере. И если Россию и поддерживает кто-то, то это только Беларусь. Все остальные или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины.