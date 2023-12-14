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Лукашенко: Одна из основных задач разведсообщества НАТО - дезинтеграция постсоветского пространства
Дезинтеграция постсоветского пространства - одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в XIX заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, пишет БЕЛТА.
"Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается. Уверен, вы это знаете не хуже меня. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания. Абсолютно поддерживаю точку зрения первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который недавно сказал, что как никогда мир близок к ядерной войне. Кому-кому, а ему надо поверить. В таких условиях возрастает роль спецслужб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что слова о возрастании роли - это не банальная и дежурная фраза. "Дело в том, что госдепартаменты и министерства иностранных дел в последнее время немножко подразучились устанавливать контакты. А главное - поддерживать даже в самых сложных обстоятельствах. Спецслужбы умеют это делать. От вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить, эту связь. Порвется она между вами - не с кем будет разговаривать и некому".
Президент подчеркнул, что особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов. "Главное здесь - упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать. Как мне докладывают (может быть, у вас другая информация), одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников - дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга. Мы это проходили", - заявил белорусский лидер.
"Уверен, если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это тоже обернется трагедией. Этого допустить нельзя. Поэтому я призываю вас, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения, даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное - не спешить", - добавил Александр Лукашенко.
Глава государства также видит серьезные угрозы, которые сформировались в информационной сфере. "Сегодня на передовой наши журналисты, идеологи. Они ведут эту информационную войну. Очень важно, чтобы не допустили перерастания этой информационной войны в горячую войну", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что оппоненты пытаются оказывать деструктивное воздействие на население, совершить кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов, распространяют фейки, вбросы.
Александр Лукашенко призвал не допускать драки в общем доме на пространстве Содружества: "Мы потеряли свое государство, которое способствовало удержанию многополярного мира. Не такие мы сегодня сильные, как ранее. Поэтому нам противостоять этим схваткам в районе Тихого океана, Индийского, Атлантики очень сложно. Просто по-житейски вам говорю: нам надо это пережить. Мы ведь не хотим воевать. Навоевались, хватит".
Главной задачей Президент видит сейчас держать экономику. "Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренние причины - это экономика", - заметил белорусский лидер.
Он подчеркнул недопустимость разрыва связей, как это в свое время случилось с Украиной. Александр Лукашенко в качестве примера напомнил, что на протяжении ряда лет призывал ныне бывших президентов Украины не торопиться выходить из СНГ. Аналогично вопрос ставился и в разговорах с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. "Выйти просто. Войти сложнее. В политике очень важно уметь ждать и не торопиться", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: только объединив усилия, можно противостоять перечисленным угрозам. "Характер доверительных отношений между нами определяется общей историей, доставшимся от некогда единой страны экономическим, научным, образовательным потенциалом, межчеловеческими контактами. Вот это наше экономическое пространство", - отметил он.
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