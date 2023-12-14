Лукашенко: Одна из основных задач разведсообщества НАТО - дезинтеграция постсоветского пространства

Дезинтеграция постсоветского пространства - одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в XIX заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, пишет БЕЛТА.

"Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается. Уверен, вы это знаете не хуже меня. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания. Абсолютно поддерживаю точку зрения первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который недавно сказал, что как никогда мир близок к ядерной войне. Кому-кому, а ему надо поверить. В таких условиях возрастает роль спецслужб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что слова о возрастании роли - это не банальная и дежурная фраза. "Дело в том, что госдепартаменты и министерства иностранных дел в последнее время немножко подразучились устанавливать контакты. А главное - поддерживать даже в самых сложных обстоятельствах. Спецслужбы умеют это делать. От вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить, эту связь. Порвется она между вами - не с кем будет разговаривать и некому".

Президент подчеркнул, что особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов. "Главное здесь - упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать. Как мне докладывают (может быть, у вас другая информация), одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников - дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга. Мы это проходили", - заявил белорусский лидер.

"Уверен, если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это тоже обернется трагедией. Этого допустить нельзя. Поэтому я призываю вас, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения, даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное - не спешить", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также видит серьезные угрозы, которые сформировались в информационной сфере. "Сегодня на передовой наши журналисты, идеологи. Они ведут эту информационную войну. Очень важно, чтобы не допустили перерастания этой информационной войны в горячую войну", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что оппоненты пытаются оказывать деструктивное воздействие на население, совершить кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов, распространяют фейки, вбросы.

Александр Лукашенко призвал не допускать драки в общем доме на пространстве Содружества: "Мы потеряли свое государство, которое способствовало удержанию многополярного мира. Не такие мы сегодня сильные, как ранее. Поэтому нам противостоять этим схваткам в районе Тихого океана, Индийского, Атлантики очень сложно. Просто по-житейски вам говорю: нам надо это пережить. Мы ведь не хотим воевать. Навоевались, хватит".

Главной задачей Президент видит сейчас держать экономику. "Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренние причины - это экономика", - заметил белорусский лидер.

Он подчеркнул недопустимость разрыва связей, как это в свое время случилось с Украиной. Александр Лукашенко в качестве примера напомнил, что на протяжении ряда лет призывал ныне бывших президентов Украины не торопиться выходить из СНГ. Аналогично вопрос ставился и в разговорах с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. "Выйти просто. Войти сложнее. В политике очень важно уметь ждать и не торопиться", - сказал глава государства.