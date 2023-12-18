Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС в сфере электронной торговли

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, затрагивающий сферу электронной торговли. Соответствующий указ №391 глава государства подписал 18 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Документ подготовлен в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проект международного договора, в частности, регулирует порядок и условия перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров электронной торговли. Предусматривается создание института оператора электронной торговли, который будет обеспечивать на пространстве союза логистику и таможенное оформление операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами в интернете.

В проекте протокола также перечислены условия включения юридического лица в реестр операторов электронной торговли, основания для исключения из него, права, обязанности и ответственность оператора электронной торговли.