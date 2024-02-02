ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко одобрил проект соглашения с Узбекистаном о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров

Лукашенко одобрил проект соглашения с Узбекистаном о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров

Глава государства Александр Лукашенко 2 февраля подписалуказ №43, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Узбекистана о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойнапресс-службубелорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все