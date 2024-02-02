Лукашенко одобрил проект соглашения с Узбекистаном о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров

Глава государства Александр Лукашенко 2 февраля подписалуказ №43, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Узбекистана о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойнапресс-службубелорусского лидера.

