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Лукашенко: Определяется будущее белорусского и российского народов
В настоящее время фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики. Традиционно много внимания уделили внешнеполитической повестке. "Уходящий год за всю тридцатилетнюю постсоветскую историю действительно стал рекордным по количеству и интенсивности контактов на всех уровнях. Но это объективно: ситуация в мире стремительно меняется, и данные перемены по глубине и масштабам без всякого преувеличения носят по-настоящему судьбоносный характер", - сказал глава государства.
"Фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Реальность такова, и здесь нет ни капли пафоса. Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех. И прежде всего тех, кто создавал нам сложности", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко выразил признательность Владимиру Путину за теплый, глубокий, энергичный и конструктивный разговор, который состоялся с участием членов правительств Беларуси и России. "Благодарю вас за очень плодотворную встречу", - сказал он.
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