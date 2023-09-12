Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует парламент нынешнего созыва на решение всех задач в развитие Конституции до окончания полномочий. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в работе нынешнего созыва парламента за прошедшее время не заметил каких-то недостатков. "Не было таких заметных недостатков и ляпов в работе нынешнего состава парламента, - сказал он. - Но пока мы не подводим итоги работы парламента, вернемся к этому еще. Я обязательно должен побывать в парламенте после выборов на последней сессии этого созыва".

Александр Лукашенко обозначил необходимость обсудить итоги девятой и задачи на десятую сессию нынешнего созыва парламента. "Надо все задачи решить, которые стоят перед нашим парламентом. Потому что новому составу не стоит это оставлять. Да и мы можем решить вопрос, особенно в развитие нашей Конституции. Надо все законы принять. Хотелось бы услышать, что у нас там осталось. Вроде бы неплохо идем в этом плане", - заявил Президент.

Он также заявил о готовности обсудить иные вопросы: "Может быть, у депутатов есть какие-то проблемы, просьбы. Я готов отреагировать. А в общем, ядро парламента, по-моему, неплохое. Депутаты не боятся выходить к людям, в СМИ лидеров парламента мы видим. Но следующий парламент, естественно, будет отличаться от нынешнего. Потому что и задачи более глобальные, и ситуация непростая".

Учитывая, что парламент нынешнего созыва уже практически заканчивает работу, и в феврале предстоящего года на едином дне голосования будет избран новый состав, Александр Лукашенко поинтересовался впечатлениями Владимира Андрейченко о работе депутатов.