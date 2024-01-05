Лукашенко назвал главное требование к соискателям на знак качества
Товары, которые будут претендовать на присвоение им Государственного знака качества, должны быть безукоризненными и конкурентоспособными на международных рынках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время осмотра экспозиции во Дворце Независимости, подготовленной специально к совещанию у главы государства по совершенствованию качества в 2024-м, который в Беларуси объявлен Годом качества, сообщает БЕЛТА.
На выставке "Знак качества: традиция прошлого и настоящее" представлена продукция лучших предприятий страны, сохранивших со времен Советского Союза высокое качество. Здесь собрана самая разная продукция отечественных брендов - от пищевой отрасли до машиностроения. Образцы можно разделить на две категории - то, что было удостоено знака качества СССР, а также изделия, которые претендуют на современный Государственный знак качества Республики Беларусь в 2024-м. Например, одними из первых в советские времена знак качества получили машины МАЗ и МТЗ - грузовой автомобиль МАЗ-53352 и трактор Belarus. Сейчас эти предприятия также предложили свою продукцию для обозначения знаком качества современной Беларуси. В числе претендентов и двигатели Минского моторного завода, телевизоры "Горизонт", комбайны "Гомсельмаш", кондитерские изделия "Коммунарки", ткани "Камволя".
Александр Лукашенко внимательно осмотрел экспозицию, пообщался с руководством правительства и представленных на выставке предприятий. Отмечалось, что перечень продукции, которая может претендовать на Государственный знак качества, абсолютно не закрытый, но сперва и нынешним, и будущим претендентам нужно будет подтвердить, что их продукция действительно достойна такой оценки. Это требование глава государства неоднократно подчеркивал. "БЕЛАЗы, МТЗ, МАЗ и так далее - они не могут не иметь знака качества на какой-то свой товар. Но этот товар должен быть уникальным, он должен быть конкурентоспособным на международных рынках, - сказал он. - Безукоризненная должна быть техника. Мы и проверять будем. Просто штамповать вам знак качества на кабину, капот или на стекло не будем, иначе мы опозорим страну".