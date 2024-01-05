Лукашенко назвал главное требование к соискателям на знак качества

Товары, которые будут претендовать на присвоение им Государственного знака качества, должны быть безукоризненными и конкурентоспособными на международных рынках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время осмотра экспозиции во Дворце Независимости, подготовленной специально к совещанию у главы государства по совершенствованию качества в 2024-м, который в Беларуси объявлен Годом качества, сообщает БЕЛТА.

На выставке "Знак качества: традиция прошлого и настоящее" представлена продукция лучших предприятий страны, сохранивших со времен Советского Союза высокое качество. Здесь собрана самая разная продукция отечественных брендов - от пищевой отрасли до машиностроения. Образцы можно разделить на две категории - то, что было удостоено знака качества СССР, а также изделия, которые претендуют на современный Государственный знак качества Республики Беларусь в 2024-м. Например, одними из первых в советские времена знак качества получили машины МАЗ и МТЗ - грузовой автомобиль МАЗ-53352 и трактор Belarus. Сейчас эти предприятия также предложили свою продукцию для обозначения знаком качества современной Беларуси. В числе претендентов и двигатели Минского моторного завода, телевизоры "Горизонт", комбайны "Гомсельмаш", кондитерские изделия "Коммунарки", ткани "Камволя".