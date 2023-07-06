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Лукашенко: Переговоры по урегулированию конфликта в Украине в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика
Переговоры об урегулировании конфликта в Украине в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Переговоры в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности, потому что изменится ситуация, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Эта война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры, пока это возможно".
Президент отметил, что многие страны предлагают себя как посредника в урегулировании конфликта. Но, заявил глава государства, он не любит подобное посредничество. Беларусь же, обратил он внимание, не является посредником, поскольку война идет в общем славянском доме.
"Я себя посредником никогда не считал. Я считаю, что это война в нашем доме. Украина и Беларусь, и Россия находятся, грубо говоря, в одной лодке, или на одном корабле, и из этого надо исходить", - сказал Александр Лукашенко.
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