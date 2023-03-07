Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный, пояснил Президент. Все было рассчитано на средства массовой информации. "И все было увязано как звенья одной цепи - у нас теракт в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины - около 40, а, может, больше, мерзавцев - зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка (вы в курсе дела). Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это", - сказал Александр Лукашенко.