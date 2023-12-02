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Лукашенко подчеркнул полную готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога с ОАЭ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с Национальным днем, пишет БЕЛТА.
"ОАЭ сегодня являются успешным, развитым и мирным государством, которое занимает влиятельную позицию на международной арене, - говорится в поздравлении. - Проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в очередной раз подтвердило повышение роли Эмиратов в формировании повестки дня по самым важным мировым вопросам. Невозможно переоценить вклад вашей страны в ускорение процесса перехода экономики к новой низкоуглеродной высокоразвитой и устойчивой экономической модели".
Глава государства подчеркнул полную готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога и активной совместной работы как по климатической тематике, так и по обогащению палитры двусторонних проектов и договоренностей.
Александр Лукашенко также направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.
"Благодаря усилиям руководства за прошедшее с момента основания федерации время Эмираты стали одной из самых влиятельных стран на политической и экономической карте мира, о чем в том числе свидетельствует проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае, - отметил белорусский лидер. - Высказываю твердую уверенность, что ОАЭ будут последовательно продолжать путь прогресса и процветания, а двустороннее белорусско-эмиратское взаимодействие укрепляется и углубляется на пользу наших народов".
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