Лукашенко подписал указ о Секретариате ВНС

Документом утверждено Временное положение о Секретариате. Он является постоянно действующим рабочим органом, обеспечивающим осуществлениеВНСсвоих полномочий.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и действует до утверждения Всебелорусским народным собранием положения о Секретариате ВНС.