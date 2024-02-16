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Лукашенко подписал указ о Секретариате ВНС

Лукашенко подписал указ о Секретариате ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля подписал указ № 56 "О Секретариате Всебелорусского народного собрания", сообщает БЕЛТА.

Документом утверждено Временное положение о Секретариате. Он является постоянно действующим рабочим органом, обеспечивающим осуществлениеВНСсвоих полномочий.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и действует до утверждения Всебелорусским народным собранием положения о Секретариате ВНС.

Фото: БЕЛТА

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