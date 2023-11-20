Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов и членов Совета Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы № 367 "О назначении выборов депутатов" и № 368 "О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов:

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года.