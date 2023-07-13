Лукашенко подписал закон о присоединении Беларуси к 22 международным договорам в рамках ШОС

В соответствии с законом Беларусь в рамках процесса получения статуса государства - члена ШОС присоединяется к 22 международным договорам. В их числе - Хартия ШОС, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, соглашение о Региональной антитеррористической структуре, Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС, соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности. В пакет документов вошли также соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий и учений, о проведении совместных военных учений, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также конвенции ШОС против терроризма, по противодействию экстремизму, договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС.