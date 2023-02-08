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Лукашенко подписал закон о ВНС. Что изменится?
Устойчивость государства и справедливое решение важнейших вопросов жизни людей. Александр Лукашенко подписал Закон "О Всебелорусском народном собрании". Согласно документу, правовой статус ВНС значительно вырос. Теперь это не только совещательный орган. Здесь будут утверждать программу социально-экономического развития и концепцию национальной безопасности, принимать решение о назначении и освобождении от должности судей Конституционного и Верховного судов, а также членов ЦИК. Выступать с инициативой к Президенту о проведении республиканского референдума. В ведении делегатов и вопросы по оказанию помощи по поддержанию международного мира и безопасности, поддержки стабильности внутри страны.
ВНС не подменяет своей деятельностью действия правительства, других органов. У него есть своя четкая компетенция, которая прописана в проекте закона. И те решения, которые будут идти вразрез с вопросами социально-экономического развития, нацбезопасности, ВНС как высший представительный орган сможет отменять, за исключением решений судебных органов естественно. Для чего это нужно. Для определения баланса в обществе и в работе всех ветвей власти, чтобы было понимание: те решения, которые не соответствуют интересам Республики Беларусь, которые не соответствуют интересам наших граждан, может быть, это в каких-то конкретных ситуациях - над ними есть общественный контроль.
ВНС задумывался и формировался как орган, который будет стабилизировать любой конфликт возможный. Т.е. если возникает между ветвями власти противоречие, значит, соответственно ВНС всегда может поставить точку. В данном случае путем отмены решений, но в пределах своих компетенций. Нельзя отменить просто так любое решение и закон. Должны быть основания для этого, они прописаны в Конституции. В пределах тех полномочий, которые даны ВНС.
Решения Всебелорусского народного собрания являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, если они противоречат интересам общества. Заседания ВНС будут проводиться не реже одного раза в год.
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