Лукашенко подписал закон о ВНС. Что изменится?

ВНС не подменяет своей деятельностью действия правительства, других органов. У него есть своя четкая компетенция, которая прописана в проекте закона. И те решения, которые будут идти вразрез с вопросами социально-экономического развития, нацбезопасности, ВНС как высший представительный орган сможет отменять, за исключением решений судебных органов естественно. Для чего это нужно. Для определения баланса в обществе и в работе всех ветвей власти, чтобы было понимание: те решения, которые не соответствуют интересам Республики Беларусь, которые не соответствуют интересам наших граждан, может быть, это в каких-то конкретных ситуациях - над ними есть общественный контроль.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси