3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко подписал закон об основах гражданского общества и поправки в законы о деятельности партий
Президент Беларуси подписал Закон "Об основах гражданского общества". Он определяет особые формы взаимодействия госорганов и субъектов гражданского общества: избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, сбор и выработка предложений на обсуждение ВНС, участие в реализации его решений. Правом на взаимодействие с госорганами в особых формах наделяются субъекты гражданского общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством, и имеющие областные и минскую городскую организационные структуры, обладающие численностью не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан.
Также глава государства подписал поправки в законы о деятельности политических партий. Документ определяет универсальные основные цели и задачи политических партий. Они должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Согласно документу, изменяются условия создания и деятельности политических партий. В частности, увеличивается минимальный порог численности учредителей до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие оргструктур во всех регионах и столице, а также в нескольких районах каждой из областей и Минска. Минюст в течение 6 месяцев после вступления закона в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность партий, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда. Республиканские объединения должны иметь организационные структуры во всех областях Беларуси и Минске, международные - не только за рубежом, но и в нашей стране.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов