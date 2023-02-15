Лукашенко подписал закон об основах гражданского общества и поправки в законы о деятельности партий

Президент Беларуси подписал Закон "Об основах гражданского общества". Он определяет особые формы взаимодействия госорганов и субъектов гражданского общества: избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, сбор и выработка предложений на обсуждение ВНС, участие в реализации его решений. Правом на взаимодействие с госорганами в особых формах наделяются субъекты гражданского общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством, и имеющие областные и минскую городскую организационные структуры, обладающие численностью не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан.

Также глава государства подписал поправки в законы о деятельности политических партий. Документ определяет универсальные основные цели и задачи политических партий. Они должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Согласно документу, изменяются условия создания и деятельности политических партий. В частности, увеличивается минимальный порог численности учредителей до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие оргструктур во всех регионах и столице, а также в нескольких районах каждой из областей и Минска. Минюст в течение 6 месяцев после вступления закона в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность партий, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда. Республиканские объединения должны иметь организационные структуры во всех областях Беларуси и Минске, международные - не только за рубежом, но и в нашей стране.