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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении диалога и сотрудничества с Ботсваной

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении диалога и сотрудничества с Ботсваной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны Мокгвитси Масиси и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщили журналистам впресс-службебелорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении политического диалога, а также в активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая реализацию первоочередных взаимовыгодных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли, образования и здравоохранения.

Александр Лукашенко пожелал Мокгвитси Масиси крепкого здоровья и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту, а народу Ботсваны - мира и благополучия.

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