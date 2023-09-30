Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении диалога и сотрудничества с Ботсваной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны Мокгвитси Масиси и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщили журналистам впресс-службебелорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении политического диалога, а также в активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая реализацию первоочередных взаимовыгодных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли, образования и здравоохранения.