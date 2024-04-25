Лукашенко: Получили независимость - ее надо всячески сберечь, желательно без войны

Беларусь и ее народ должны делать все, чтобы сберечь свою независимость, и желательно без войны. Об этом Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко заявил заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

Глава государства заверил, что в Беларуси не хотят войны, и подчеркнул, что военные тяготы предполагают большие трудности и лишения: "Мы будем первыми там - на линии огня. Возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. И наша жизнь (нынешняя. - Прим. БЕЛТА) - хорошая, комфортная. Не хуже же в Европе живут и Америке. Зачем мы воюем, зачем это надо? Надо мирно жить, развиваться, особенно с таким соседом, как Беларусь".

"Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они (противники. - Прим. БЕЛТА) понимают, что мы можем серьезно ответить. А это одновременная гибель миллионов людей. Это новая война. Если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю", - сказал глава государства.

"Получили независимость, так ее надо сберечь. Всячески. Желательно без войны", - подчеркнул Александр Лукашенко.