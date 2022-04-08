Лукашенко - послу Пакистана: Ворота любого белорусского предприятия для вас открыты

Беларусь готова двигаться по пути создания новых совместных производств в Пакистане. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом. Речь шла о сотрудничестве наших стран, об обстановке в регионе и позиции Беларуси в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине.

Минск и Исламабад связывают тесные отношения в различных сферах. И это несмотря на тысячи километров, разделяющих наши государства. На прочные контакты Беларусь рассчитывает и впредь, подчеркнул Президент. Глава государства особо отметил: для Пакистана на нашей земле открыты все двери. Для сближения экономик уже сделано немало, и роль дипломатии в этом велика. Саджад Хайдер Хан почти два года с дипмиссией в нашей стране. И за это время партнеры укрепили экономические связи. Не помеха будущим контактам непростое для Пакистана время. Страна переживает серьезный политический кризис после роспуска парламента и правительства. Государство в ожидании новых выборов, но внутренний накал общественно-политической обстановки не изменит добрых отношений по линии Минск - Исламабад.