Лукашенко - послу Таджикистана: Надо искать возможности увеличения товарооборота

Увеличивать товарооборот - возможности для этого есть! Александр Лукашенко предлагает интенсифицировать сотрудничество официальных Минска и Душанбе. Во Дворце Независимости Президент сегодня принял посла Таджикистана.

Дипломатические отношения между странами установлены 28 лет назад. Все это время стороны поддерживают отношения и в политическом поле (рабочие встречи глав государств регулярно проходят в рамках интеграционных событий), и в экономике. Но вот здесь нужно усилить работу. Что касается цифр торговли товарами, тос января по ноябрь это 67 млн долларов. Но это совсем немного с учетом потенциала сторон.

Беларусь в Таджикистан поставляет нефтепродукты, лесоматериалы, канцелярские товары, большие машины - тракторы, седельные тягачи (часть из них собирают в Гиссарском районе Таджикистана). Это то направление, которое, очевидно, можно усилить. Президент сказал о потенциале работы и в горнорудной промышленности. Также Беларусь готова сотрудничать с Таджикистаном и в сфере военно-промышленного комплекса.

Александр Лукашенко отметил, что экономика и торгово-экономическое сотрудничество являются базой для любых межгосударственных отношений. "Министерство иностранных дел меня успокаивает в том, что прошлогоднее падение товарооборота незначительно и так далее. Но я экономист и привык в динамике смотреть на процессы. В прошлом году мы не намного снизили товарооборот, но к предыдущему году. А предыдущий год дал нам приличное снижение товарооборота. Поэтому в целом мы товарооборот снизили", - констатировал глава государства.

"Разрушать фундамент наших отношений нельзя. Как я сказал, основа - торгово-экономические отношения. Поэтому надо нам здесь потрудиться, чтобы вернуть товарооборот для начала на ту стадию, на которой он находился. Ну и, конечно, у нас достаточно продукции, товаров для того, чтобы увеличивать этот товарооборот", - уверен Президент.

Он подчеркнул, что уровень товарооборота в 70, 80 или даже 100 млн долларов - это почти ничто для Беларуси и Таджикистана с учетом имеющегося потенциала. "Надо искать возможности увеличения товарооборота. Определиться, как мы всегда делаем. Уверен, Таджикистан примет такие предложения. Определиться по товарам, которыми мы взаимно можем торговать и обмениваться. Наши возможности вы хорошо знаете", - сказал Александр Лукашенко.

По словам посла, Беларусь - один из приоритетных партнеров Таджикистана. Для развития отношений дипломат предлагает создать в Минске многофункциональный торговый комплекс.

"Мы хотим создать многофункциональный торговый комплекс, чтобы он служил координационным центром для представителей обеих стран", - заявил Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Беларуси.

