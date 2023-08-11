Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал Западу разобраться с проблемой вывоза на органы детей из Украины. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в общении с работниками организаций в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

"То, что западники пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне ситуацию в мире - чуть ли не к уголовной ответственности привести - это просто смешно, я абсолютно за это не переживаю", - сказал глава государства по поводу звучащей из-за рубежа критики, связанной с практикой оздоровления детей из Донбасса в Беларуси.

"Наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки, - отметил Президент. - Поможем мы сегодня людям - бог это все видит. Где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать".