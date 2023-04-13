Лукашенко: Потенциал сотрудничества Беларуси с Татарстаном колоссальный

Потенциал сотрудничества Беларуси с Татарстаном колоссальный. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает БЕЛТА.

"Искренне, от всей души рад приветствовать вас в Беларуси, в Минске. Вы истинные друзья белорусского народа. Я давно с интересом наблюдаю за развитием вашего региона. Успехи впечатляют и вдохновляют нас к еще более активной работе с Казанью, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Кроме того, у нас сложились очень деловые, продуктивные отношения, а потенциал наших связей колоссален".

Глава государства признался, что всегда поражался тому, насколько татарстанская земля похожа на Беларусь. "Если бы не знал, что ты пролетаешь над Татарстаном, подумал бы, что это один к одному природа нашей Беларуси", - заявил он.

Недавно Татарстан посетила белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. Стороны определили конкретные направления сотрудничества.

Около 50% товарооборота между Минском и Казанью сегодня обеспечивается за счет нефтехимии. "Поэтому рост объемов торговли в 2022 году на 5% с лишним, до миллиарда долларов, - это показатель неплохой. Но в полной мере не отражает наши возможности, - сказал Президент. - Наша нефтехимия - это лишь одно направление. Поэтому правильно сделали, что, вырабатывая план сотрудничества, вы не ограничивались только нефтехимией".