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Лукашенко поздравил Мирзиеева с победой на прошедших в Узбекистане досрочных президентских выборах

Лукашенко поздравил Мирзиеева с победой на прошедших в Узбекистане досрочных президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Глава белорусского государства тепло поздравил коллегу с убедительной победой на прошедших в Узбекистане досрочных президентских выборах.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев сверили позиции по повестке дня двустороннего сотрудничества. Отмечена важность сохранять динамику в развитии отношений, в том числе задействуя потенциал межгосударственных интеграционных объединений, таких как ШОС, ЕАЭС и СНГ.

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