Лукашенко поздравил Мирзиеева с победой на прошедших в Узбекистане досрочных президентских выборах

Глава белорусского государства тепло поздравил коллегу с убедительной победой на прошедших в Узбекистане досрочных президентских выборах.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев сверили позиции по повестке дня двустороннего сотрудничества. Отмечена важность сохранять динамику в развитии отношений, в том числе задействуя потенциал межгосударственных интеграционных объединений, таких как ШОС, ЕАЭС и СНГ.