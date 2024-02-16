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Лукашенко поздравил Найиба Армандо Букеле Ортеса с переизбранием на пост Президента Сальвадора

Лукашенко поздравил Найиба Армандо Букеле Ортеса с переизбранием на пост Президента Сальвадора

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Найиба Армандо Букеле Ортеса с переизбранием на пост Президента Республики Эль-Сальвадор, сообщает БЕЛТА.

"Результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии населения страны и поддержке Вашей грамотной политики, направленной на построение мощного, независимого и безопасного государства, - говорится в поздравлении. - Минск заинтересован в развитии и расширении отношений с Сан-Сальвадором. Мы открыты к совместному поиску эффективных форм взаимодействия, более полной реализации потенциала в торгово-экономической сфере, созданию базы двусторонних соглашений. Имеем успешный опыт сотрудничества со странами региона и готовы делиться им в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и образование".

Александр Лукашенко пожелал избранному Президенту крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, значимых достижений в ответственной государственной деятельности на благо сальвадорского народа.

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