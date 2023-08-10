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Лукашенко предлагает Бразилии определить дорожную карту развития отношений и пригласил Лулу да Силву в Минск
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Бразилии определить дорожную карту развития отношений и пригласил Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить с визитом Беларусь. Об этом глава государства заявил на встрече с послом Бразилии в Беларуси Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом, сообщает БЕЛТА.
"Если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении. Но прежде всего в торгово-экономическом. Потому что торгово-экономические отношения - это основа, базис любых отношений. Если у нас будет в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол вы это не хуже меня понимаете. Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко заявил, что в связи с этим у него есть ряд предложений. "Думаю, что вы и до правительства, своего парламента и прежде всего Президента Бразилии Лулы да Силвы доведете мои предложения. И я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему Президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано", - заявил Президент.
Он особо подчеркнул важность нынешней встречи как для Беларуси, так и для Бразилии.
Бразилия традиционно входит в топ-10 торговых партнеров Беларуси. В 2022 году товарооборот составил более $358 млн с положительным для Беларуси сальдо почти $150 млн. А только за январь - июнь текущего года объем двусторонней торговли уже составил $393,4 млн. Основной позицией белорусского экспорта традиционно выступают калийные удобрения.
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