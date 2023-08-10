Лукашенко предлагает Бразилии определить дорожную карту развития отношений и пригласил Лулу да Силву в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Бразилии определить дорожную карту развития отношений и пригласил Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить с визитом Беларусь. Об этом глава государства заявил на встрече с послом Бразилии в Беларуси Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом, сообщает БЕЛТА.

"Если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении. Но прежде всего в торгово-экономическом. Потому что торгово-экономические отношения - это основа, базис любых отношений. Если у нас будет в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол вы это не хуже меня понимаете. Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что в связи с этим у него есть ряд предложений. "Думаю, что вы и до правительства, своего парламента и прежде всего Президента Бразилии Лулы да Силвы доведете мои предложения. И я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему Президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано", - заявил Президент.

Он особо подчеркнул важность нынешней встречи как для Беларуси, так и для Бразилии.