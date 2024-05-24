Президент Беларуси предложил совместные с Россией меры по стимулированию сферы транспорта и логистики

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с Президентом России Владимиром Путиным предложил совместные меры по стимулированию сферы транспорта и логистики, сообщает БЕЛТА.



Александр Лукашенко отметил, что в вопросах транспорта и логистики многое сделано, но потребности предприятий растут с каждым днем. В этой связи нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка авиаперевозчиков.



"Необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между нашими регионами. Хотя уже в последнее время делается немало", - заявил он.