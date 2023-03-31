Лукашенко предложил вместе с Россией и Китаем научить Запад защите прав человека

Беларуси, России и Китаю впору писать концепцию защиты прав простых американцев и европейцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.



"В принятой в октябре 2022 года Стратегии национальной безопасности США указано, что для достижения своих стратегических целей усилия будут направлены на инвестирование в источники и инструменты американской мощи и влияния, включая вооруженные силы. В том числе в целях "защиты прав человека от Беларуси до Синьцзяна". Серьезно? Они собираются заниматься защитой прав человека от Беларуси до Синьцзяна - аж до Китая, в то время как репортажи с улиц Лос-Анджелеса, Детройта, Техаса все больше напоминают сводки с фронта", - обратил внимание Александр Лукашенко.