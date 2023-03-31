ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко предложил вместе с Россией и Китаем научить Запад защите прав человека

Лукашенко предложил вместе с Россией и Китаем научить Запад защите прав человека

Беларуси, России и Китаю впору писать концепцию защиты прав простых американцев и европейцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"В принятой в октябре 2022 года Стратегии национальной безопасности США указано, что для достижения своих стратегических целей усилия будут направлены на инвестирование в источники и инструменты американской мощи и влияния, включая вооруженные силы. В том числе в целях "защиты прав человека от Беларуси до Синьцзяна". Серьезно? Они собираются заниматься защитой прав человека от Беларуси до Синьцзяна - аж до Китая, в то время как репортажи с улиц Лос-Анджелеса, Детройта, Техаса все больше напоминают сводки с фронта", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент предложить посмотреть заокеанские телеканалы: тысячи людей гибнут от никем не контролируемого оружия и разгула бандитизма, а нередко от рук так называемых стражей правопорядка, причем при сомнительных обстоятельствах.

"Это нам от Беларуси до России и Китая впору писать концепцию защиты прав простых американцев и европейцев или давать рекомендации Соединенным Штатам и Евросоюзу, как обеспечивать безопасность и права своих граждан, сохранять закон и порядок. Мы могли бы поделиться опытом", - предложил глава государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все