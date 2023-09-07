Лукашенко - Президенту Экваториальной Гвинеи: Вы для нас не чужие, приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца

"Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас - белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца", - подчеркнул белорусский лидер.