ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко - Президенту Экваториальной Гвинеи: Вы для нас не чужие, приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца

Лукашенко - Президенту Экваториальной Гвинеи: Вы для нас не чужие, приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого заверил в готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, сообщает БЕЛТА.

"Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас - белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, в частности, отметил, что Беларусь - технологичная страна и готова делиться этими технологиями не только с Экваториальной Гвинеей, но и другими государствами Африки, которые будут в этом заинтересованы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все