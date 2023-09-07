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Лукашенко - Президенту Экваториальной Гвинеи: Вы для нас не чужие, приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца
Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого заверил в готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, сообщает БЕЛТА.
"Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас - белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко, в частности, отметил, что Беларусь - технологичная страна и готова делиться этими технологиями не только с Экваториальной Гвинеей, но и другими государствами Африки, которые будут в этом заинтересованы.
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