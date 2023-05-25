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Лукашенко прибыл в Кремль на саммит ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.
Нынешнее заседание является юбилейным - тридцатым. Во время саммита рассмотрят ход выполнения решений по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, подведут итоги международной деятельности союза.
Лидеры стран сначала проведут заседание совета в узком составе, а послев расширенном - с участием приглашенных высоких гостей. В их числе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который впервые будет присутствовать на заседании ВЕЭС. По видеосвязи к лидерам стран присоединятся президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. В формате видеообращения планируется выступление с приветственным словом Президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.
Приглашены также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ожидается, что Высший совет подпишет протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации государствами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также пакет поправок в Договор о ЕАЭС - так называемый III Большой протокол.
Главам государств планируется представить доклады о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2022 году, а также о реализации стратегии-2025 и информацию о результатах проведенной в 2022 году работы по вопросам естественных монополий.
Высший совет обсудит реализацию подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу по итогам прошлого года, планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, результаты мониторинга исполнения государствами положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.
Кроме того, лидеры стран ЕАЭС планируют рассмотреть изменения в регламент работы ЕЭК и другие вопросы.
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