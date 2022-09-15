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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Узбекистан. Борт № 1 буквально только что приземлился в аэропорту Самарканда. Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Форум состоится сегодня и завтра.
Планируется выступление белорусского лидера на заседании глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате организации. Как отмечают эксперты, движение в рамках Шанхайской организации сотрудничества показывает, что формируется новая объединенная Евразия.
Сегодня и завтра Президент проведет ряд встреч с международными лидерами, в том числе и в неформальных мероприятиях.
Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Сейчас Минск в ШОС - наблюдатель. Не исключено, что наше прошение рассмотрят именно в Самарканде.
Фото: БелТА
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