Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Узбекистан. Борт № 1 буквально только что приземлился в аэропорту Самарканда. Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Форум состоится сегодня и завтра.

Планируется выступление белорусского лидера на заседании глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате организации. Как отмечают эксперты, движение в рамках Шанхайской организации сотрудничества показывает, что формируется новая объединенная Евразия.

Сегодня и завтра Президент проведет ряд встреч с международными лидерами, в том числе и в неформальных мероприятиях.

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Сейчас Минск в ШОС - наблюдатель. Не исключено, что наше прошение рассмотрят именно в Самарканде.