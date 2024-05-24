Лукашенко пригласил Путина на Форум регионов в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента России Владимира Путина принять участие в работе XI Форума регионов Беларуси и России, который в нынешнем году примут сразу три города - Витебск, Полоцк и Новополоцк, сообщает БЕЛТА.



Александр Лукашенко в ходе переговоров напомнил о потенциале сотрудничества на уровне регионов, которое обеспечивает существенную прибавку во взаимной торговле.



В Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня пройдут мероприятия в рамках очередного белорусско-российского Форума регионов. Глава белорусского государства пригласил Президента России и других российских коллег принять участие в работе форума.



"Думаю, ближе к этому событию мы договоримся в зависимости от графиков нашей работы", - отметил Президент.



