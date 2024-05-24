3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко пригласил Путина на Форум регионов в Витебской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента России Владимира Путина принять участие в работе XI Форума регионов Беларуси и России, который в нынешнем году примут сразу три города - Витебск, Полоцк и Новополоцк, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко в ходе переговоров напомнил о потенциале сотрудничества на уровне регионов, которое обеспечивает существенную прибавку во взаимной торговле.
В Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня пройдут мероприятия в рамках очередного белорусско-российского Форума регионов. Глава белорусского государства пригласил Президента России и других российских коллег принять участие в работе форума.
"Думаю, ближе к этому событию мы договоримся в зависимости от графиков нашей работы", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал успехов новому составу российского правительства. "Уверен в сохранении преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества", - сказал он.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов