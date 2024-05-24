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Лукашенко пригласил Путина на Форум регионов в Витебской области

Лукашенко пригласил Путина на Форум регионов в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента России Владимира Путина принять участие в работе XI Форума регионов Беларуси и России, который в нынешнем году примут сразу три города - Витебск, Полоцк и Новополоцк, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в ходе переговоров напомнил о потенциале сотрудничества на уровне регионов, которое обеспечивает существенную прибавку во взаимной торговле.

В Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня пройдут мероприятия в рамках очередного белорусско-российского Форума регионов. Глава белорусского государства пригласил Президента России и других российских коллег принять участие в работе форума.

"Думаю, ближе к этому событию мы договоримся в зависимости от графиков нашей работы", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал успехов новому составу российского правительства. "Уверен в сохранении преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества", - сказал он.

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