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Лукашенко прилетел в Москву на юбилейный саммит ОДКБ
Защита от внешних угроз, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, ситуация на таджикско-афганской границе после вывода войск США. Буквально через час в Москве начнется саммит лидеров стран ОДКБ. Участвует и Президент Беларуси. Борт номер 1 уже прибыл в столицу России.
В Москве сегодня пройдет саммит ОДКБ,сообщает БелТА. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.
Ожидается, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление в связи с юбилейными датами и решение о награждении участников миротворческой операции в Казахстане.
После саммита у Александра Лукашенко запланированы двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.
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