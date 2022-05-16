Лукашенко прилетел в Москву на юбилейный саммит ОДКБ

Защита от внешних угроз, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, ситуация на таджикско-афганской границе после вывода войск США. Буквально через час в Москве начнется саммит лидеров стран ОДКБ. Участвует и Президент Беларуси. Борт номер 1 уже прибыл в столицу России.

В Москве сегодня пройдет саммит ОДКБ,сообщает БелТА. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Ожидается, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление в связи с юбилейными датами и решение о награждении участников миротворческой операции в Казахстане.