Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента и посла Беларуси в России и провел встречу со спикером Госдумы РФ

Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента и посла Беларуси в России.

В беседе с Дмитрием Крутым и Александром Рогожником глава государства отметил важность продвижения работы на российском треке. Рынок у соседей большой, и стремятся туда многие, даже несмотря на санкции. Цель Беларуси - занять свою нишу и постепенно ее расширять.

"Я очень надеюсь, что мы будем иметь продвижение прежде всего по кооперационным вопросам. Они лежат в сфере промышленности. Здесь должны быть конкретные результаты", - поставил задачу Президент.

В то же время глава государства отметил, что ситуация на российском рынке непростая: конкуренция здесь остается очень высокой. "От этого никуда не деться. Это было и будет всегда. Но нам нельзя терять на российском рынке свои позиции. И это вопрос номер один для вас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Для этого, по его словам, необходимо создавать и развивать в России свои мультибрендовые и сервисные центры, торговые дома. Особое внимание он обратил на развитие кооперационных связей и освоение российской кредитной линии для реализации совместных проектов в промышленности.

Напомним, 27 июня Александр Лукашенко провел кадровые перестановки: Дмитрий Крутой, который возглавлял дипмиссию в России, назначен главой Администрации Президента. А министр промышленности Александр Рогожник отправился послом в Россию.

Технологическая независимость Союзного государства

Беларусь проработает с Россией выделение дополнительных средств на импортозамещающие проекты. Об этом сообщил журналистам новый посол Беларуси. Ранее российская сторона выделила на эти цели кредитную линию в 105 млрд российских рублей.

Пул проектов уже сформирован. Сегодня эти все ресурсы фактически освоены, и мы перейдем к следующему этапу - проработке с российской стороной дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов, которые будут направлены на обеспечение технологической независимости Союзного государства. Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Лукашенко провел встречу со спикером Госдумы России

Беларусь хотят втянуть в разборки, чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что "мир вздрогнет". Это Президент Беларуси заявил уже во время встречи со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным. Также Александр Лукашенко отметил, что есть ряд вопросов между Минском и Москвой, которые необходимо обсудить.

Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь и Россия вместе противостоят современным вызовам

Только плечом к плечу Беларусь и Россия смогут преодолеть стоящие перед ними вызовы. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Федерального собрания России Вячеслав Володин.

Это для нас возможность вспомнить о тех событиях 80-летней давности и, конечно, сделать все для того, чтобы память пронести дальше, передать ее нашим детям, внукам. Мы должны делать выводы, хранить эту память, делая все для того, чтобы наши государства процветали. Потому что вызовы сегодняшнего дня говорят о том, что мы, только повышая свою эффективность, сможем защитить наши народы, наши страны. Вячеслав Володин, председатель Госдумы Федерального собрания России