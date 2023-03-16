Лукашенко принял с докладом Шеймана на тему развития сотрудничества со странами Африки

Мне хотелось бы знать. После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, мы договаривались с китайцами о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении - систему отладить. Материнскую, детскую смертностью. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием. В ближайшее время приезжают их люди. В том числе супруга Президента Зимбабве. У нас будут работать, вести переговоры.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси