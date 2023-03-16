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Лукашенко принял с докладом Шеймана на тему развития сотрудничества со странами Африки
Сотрудничество с Африканским континентом 16 марта стало темой рабочей встречи главы государства. Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника Президента. Именно Виктор Шейман курирует сотрудничество на этом направлении.
Обсудили партнерство в здравоохранении, поставки техники и реализацию совместных проектов. Очень эффективным в экономическом плане стал недавний государственный визит нашего Президента в Зимбабве. Важный момент: Беларусь помогает обеспечить продовольственную безопасность страны, механизируя фермерские хозяйства. Поставки техники на сумму свыше 66 млн долларов запланированы в течение ближайших полутора лет. Следующий этап - развитие здравоохранения.
Мне хотелось бы знать. После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, мы договаривались с китайцами о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении - систему отладить. Материнскую, детскую смертностью. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием. В ближайшее время приезжают их люди. В том числе супруга Президента Зимбабве. У нас будут работать, вести переговоры.
Он также спросил, как продвигаются дела в реальном секторе экономики, как развивается сотрудничество с другими странами Африканского континента. "Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, вот этот комплекс, и в том числе недостатки какие есть? - поинтересовался Президент. - Я смотрю в СМИ кто-то вбрасывает или действительно у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был, железный порядок. Чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные. Чтобы мы там излишне ничего не требовали".
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