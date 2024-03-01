Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Юрия Назарова

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался работой предприятий и организаций Управления делами, и прежде всего имеющимися недостатками. Еще одна тема рабочей встречи - кадровый вопрос.

"В двух словах итоги. Прежде всего - где плохо. Героизм я знаю. А вот где плохо? - спросил Президент. - И кадры - вы предлагали обсудить этот вопрос".

Как доложил Юрий Назаров, в целом по Управлению делами сработали неплохо, но в оценке ситуации дошли до каждого предприятия и выявили имеющиеся недостатки. "Мы провели итоговое заседание коллегии и разобрались. Посмотрели не в целом "температуру по больнице", а по конкретным предприятиям", - сказал он.

Журналистам по итогам доклада Юрий Назаров рассказал, что в Управлении делами видят, кто в структуре не дорабатывает, даны соответствующие оценки. "Ситуацию исправим, - заверил он. - Я доложил Президенту, как мы начали год. Мы начали его хорошо. Единственный вопрос, который сейчас мы берем на более предметный контроль, - это экспорт товаров и услуг".

Управляющий делами Президента пояснил, что если, например, с туристическими услугами все складывается хорошо - гости едут, востребованы санатории, есть динамика роста, - то с экспортом товаров есть определенные проблемы. "Мы знаем, как их решать. Мы в конце марта, наверное, соберемся широким составом, нарежем задач. Думаю, что ситуацию исправим", - уверен Юрий Назаров.

Он также отметил, что если оценивать в рамках пятилетки, то темпы по Управлению делами соответствуют ранее заданным параметрам: "В том числе по экспорту мы идем в рамках пятилетки. Раньше мы немножко поработали лучше, сейчас притормозили. Но это объективные причины. С экспортом лесопродукции, вы знаете, в связи с санкциями мы переориентировали поток. Что касается производственных вопросов, здесь у нас более-менее складывается".