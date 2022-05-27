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Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Более тесная интеграция стран ЕАЭС, ответ коллективному Западу, логистика, экспорт. 15 вопросов актуальной повестки обсудили сегодня лидеры стран ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в очередной раз состоялось онлайн.
Главный месседж - противодействие колоссальному прессингу коллективного Запада, который не ослабевает. Под беспрецедентное санкционное давление в первую очередь попали Россия и Беларусь. Но его последствия в разной степени затронут всех. Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать "единым фронтом". Объединившись, "евразийская пятерка" уже многое сделала, отметил белорусский лидер. Успешно удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Достаточно оперативно ЕЭК приняла решения по повышению устойчивости наших экономик. По словам Александра Лукашенко, дальше экстренные меры нужно принимать по логистике.
Лукашенко: Необходимы экстренные меры по переформатированию логистики в ЕАЭС
"Значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс". Он призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельскохозяйственных товаров железнодорожным транспортом, в том числе с Китаем", - отметил Александр Лукашенко.
Кроме того, считает Президент, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению, в особенности по товарам критического импорта. "Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка союза", - добавил глава государства.
Он констатировал, что ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, однако в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания необходима тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров на собственных рынках.
"Считаю, что к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ", - добавил Александр Лукашенко.
Главный план на ближайшую перспективу - защита экономики ЕАЭС. Но, подчеркнул белорусский лидер, в условиях санкций ЕАЭС не должен замыкаться в себе. Важен международный диалог с третьими странами и интеграционными объединениями. Так, уже идет активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом и Ираном. Дальше - предметные переговоры с Индонезией. Интерес проявляют к Евразийскому союзу Объединенные Арабские Эмираты. Активнее стоит вести диалог с Китаем.
Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего союза, наращивания взаимной торговли. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего союза и Китаем. Особое значение имеет обсуждение целого ряда проектов по участию Республики Узбекистан в инициативах союза. В этом контексте хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия между союзом и Кубой, а также интерес Венесуэлы, что говорит о значительном потенциале для укрепления нашего экономического сотрудничества.
Лукашенко пригласил страны ЕАЭС поучаствовать в организации в Беларуси II Игр стран СНГ
Александр Лукашенко также пригласил страны ЕАЭС поучаствовать в организации в Беларуси II Игр стран СНГ. Активная подготовительная работа уже стартовала. Игры запланированы на август 2023-го. Предыдущие состязания состоялись в 2021 году в Казани.
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