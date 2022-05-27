Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего союза, наращивания взаимной торговли. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего союза и Китаем. Особое значение имеет обсуждение целого ряда проектов по участию Республики Узбекистан в инициативах союза. В этом контексте хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия между союзом и Кубой, а также интерес Венесуэлы, что говорит о значительном потенциале для укрепления нашего экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси