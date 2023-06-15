Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти зарубежных государств и отметил важность многополярности

Беларусь выстраивает отношения на основе равноправия и взаимной выгоды. Это заявил Президент на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Во Дворец Независимости прибыли представители девяти стран Азии, Латинской Америки и Африки. С этого момента официально дипломаты начинают свою миссию в нашей стране. В своем приветственном слове Александр Лукашенко сделал акцент: сегодняшняя встреча проходит накануне двух значимых для нашего народа дат. Трагической - 22 июня - Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. И радостной - 3 июля - Дня освобождения нашей столицы и Дня Независимости Беларуси. Мы знаем цену Победы, знаем, что такое поднимать страну из руин. И сегодня Беларусь выступает за многополярный и справедливый мир, с гарантиями развития для всех стран без исключения. Запад же в это время систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой, рушит.

Президент: ООН превратилась в дипломатическое казино

"Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют, - обратил внимание Президент. - Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО".

Беларусь категорически не согласна с таким раскладом, подчеркнул Александр Лукашенко. "И где все эти международные организации, которые это все видят, - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями?" - задал риторический вопрос Президент.

"Одновременно в Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.

Беларусь как самостоятельный и ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности, констатировал Президент.

"Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Точно так, как и вы, - заявил он. - Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды. Беларусь всегда открыта и радушна с теми, кто открыт и искренен с нами. Именно на этих принципах мы традиционно развивали и развиваем контакты со всеми партнерами".

Президент обозначил ориентиры, как дальше будем выстраивать взаимодействие с государствами, послы которых сегодня начинают дипмиссию. С каждой страной есть возможности для расширения двустороннего сотрудничества. По-новому открываем для себя Африканский континент. Существенный потенциал во взаимодействии Беларуси и Ганы - в части инфраструктурных и энергетических проектов. Пришло время для более активных контактов с Мавританией, готовы помочь нарастить промышленный потенциал и обеспечить продовольственную безопасность. С ростом влияния Мексики, да и в целом латиноамериканского региона есть возможности для увеличения торговли с этими государствами. Давние дружественные взаимоотношения Беларусь имеет с азиатскими странами.

Александр Лукашенко, приветствуя посла Таджикистана, отметил: "С этой страной у нас прочные связи еще со времен Советского Союза. И хотя сменилось уже не одно поколение белорусов и таджиков, узы дружбы и братства никогда не прерывались. Этому также способствуют наши давние дружеские отношения с Президентом Эмомали Шариповичем Рахмоном, который очень много сделал для укрепления белорусско-таджикского партнерства".

Особые отношения у Республики Беларусь складываются и с Исламской Республикой Иран. "Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Иран как важного международного игрока с огромнейшим экономическим потенциалом. "Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап", - отметил Президент.





Президент: Вы удивитесь разнице между настоящей Беларусью и тем, как о ней говорят на Западе

Несмотря на то, что Беларусь пытаются выставить в международном сообществе в негативном свете, Александр Лукашенко подчеркнул, наша страна уже долгие годы остается заповедным краем спокойствия и стабильности. И у дипломатов будет возможность в этом убедиться: увидеть все своими глазами и сделать собственные выводы. Президент пожелал послам, чтобы их работа в Беларуси в качестве руководителей дипмиссий стала значимым этапом в жизни.

Учитывая стратегическое партнерство между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, я думаю, в ближайшем будущем будем делать основной акцент на торгово-экономических отношениях, международном сотрудничестве в области агрокомплекса, промышленности и координации деятельности двух государств в рамках международных организаций. Будем развивать отношения братские, учитывая очень близкие отношения наших лидеров наций. Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси

Сотрудничество Беларуси и Ирана выходит на новый этап

В политическом смысле наши отношения находятся на самом высоком уровне, однако с точки зрения экономики еще есть куда развиваться. Мартовский визит Александра Лукашенко в Иран стал своеобразной поворотной точкой в отношениях между двумя странами. В экономике у нас есть определенные вызовы и сложности. Бизнесмены и компании наших стран плохо знакомы друг с другом. Определенные проблемы есть и в связи с санкциями. Мы будем стараться снять эти вопросы. Намерены улучшить наши отношения в ближайшем будущем. Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси