Лукашенко привез в подарок Путину трактор BELARUS

Президент Беларуси Александр Лукашенко привез в подарок Президенту России Владимиру Путину трактор BELARUS. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

"Что в подарок привезли, если не секрет?" - поинтересовались у Президента журналисты. "Трактор", - ответил Александр Лукашенко. Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно трактор, Президент сказал: "Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки".

"Со всеми насадками?" - продолжили спрашивать журналисты, имея в виду навесное оборудование на трактор для проведения тех или иных работ.





"Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим - и Дуде, Моравецкому (руководство Польши. - Прим. БелТА), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", - ответил Александр Лукашенко.

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию сертификата на трактор для Владимира Путина. Это трактор BELARUS 1523.3. "Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь юбилея", - гласит надпись на сертификате.

В беседе с журналистами Александр Лукашенко также особо отметил, что приехал на саммит на российском автомобиле AURUS.

Фото:БелТА

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