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Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом
Страны Евразийского экономического союза просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БелТА.
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"Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что по причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь - крупнейшие торгово-экономические партнеры для стран ЕАЭС, последствия санкций в той или иной степени затронут всех членов союза.
"Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов", - заявил Президент.
По словам Александра Лукашенко, уже сделанные странами совместные шаги - тому подтверждение. Это, в частности, относится к оперативно принятым решениям по повышению устойчивости экономик государств.
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