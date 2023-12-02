Лукашенко призывает международное сообщество не высказывать "озабоченности", а действовать

Эта речь войдет в историю мировой дипломатии! Очень откровенными и эмоциональными были заявления Президента Беларуси на климатическом саммите в Дубае.

Непротокольно, с отступлениями, смотря в глаза другим мировым лидерам. А на саммит приехали главы государств и правительств 140 стран. Это больше, чем приезжает на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Александр Лукашенко хлестко обратил внимание на те моменты и проблемы, которые обычно принято замалчивать или считать неудобными для придания огласки. Стремление отдельных стран к геополитическому и военному превосходству - вот первопричины климатической угрозы. Зеленая повестка бессмысленна, пока идут войны и конфронтации, огромные деньги и ресурсы выделяются для уничтожения государств и людей.

"У нас нет морального права жить только для себя! Другого дома у нас не было и не будет!" Цитаты из речи белорусского Президента. Тем самым Александр Лукашенко подчеркивает необходимость скоординированных действий во благо будущего планеты. Ее климатические проблемы - только верхушка айсберга.



Переговоры на полях саммита в ОАЭ



Саммит - это еще и возможность для политиков обстоятельно обсудить текущие вопросы с коллегами. Для нашего Президента выдался весьма эффективный и насыщенный день. Это были как переговоры в формате "на ногах" в кулуарах саммита, так и полноценные двусторонние встречи. Александр Лукашенко пообщался с лидерами Кубы, Того, Азербайджана, президентом Сербии, Зимбабве, Кении, Монголии, председателем Африканского союза, президентом Коморских островов и многими другими. Повестка не только климатическая - политика, экономика, торговля, новые проекты и предстоящие зарубежные визиты. Наш Президент был буквально нарасхват и у журналистов.

Кстати, не без помощи так называемых СМИ не обошлось без претензий и к форуму, а также организаторам. Ну, это предсказуемо, чуть ли не каждый вопрос сейчас политизируется. Впрочем, как справедливо отметил белорусский Президент, международное сообщество должно не просто высказывать "озабоченность" о климатической безопасности. Нужно действовать!

Экспертное сообщество обсуждает заявления белорусского лидера на климатическом саммите в Дубае

Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Экоповестка, зеленая повестка, климатическая повестка не существует в вакууме, она существует в довольно жесткой привязке к экономическим вопросам. И поэтому в условиях обострения международной, экономической конкуренции полностью задвинуть климатическую повестку не удастся. Это те проблемы, которые сложно решать отдельно, изолированно от других стран или международного сообщества в целом.

Как подчеркнул на саммите в Дубае Александр Лукашенко, Беларусь по Парижскому соглашению в полной мере выполняет взятые на себя обязательства и даже перевыполняет их. Во-первых, мы сохраняем уникальный источник кислорода - болота и леса - это "легкие Европы". Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. А в ответ получаем новые санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. Все это, естественно, снижает эффективность тех шагов, которые согласованы по достижению показателей Парижского соглашения. В этой связи стратегическим является выстраивание международных отношений без конфронтации, с полем для диалога и сотрудничества.