3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко продолжил серию двусторонних встреч переговорами с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Самарканде в преддверии заседания Совета глав государств - членов ШОС провел двустороннюю встречу с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси, пишет БелТА.
"Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - заявил глава белорусского государства.
Он также обозначил два вектора для министерств иностранных дел Беларуси и Ирана: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
В 2021 году товарооборот Беларуси с Ираном составил $33,3 млн (134,7% к уровню 2020 года), экспорт - $14 млн (110,5%), импорт - $19,3 млн (160,3%). В январе - июле 2022 года товарооборот вырос до $40,1 млн (219% к показателю аналогичного периода 2021 года), экспорт- $28,3 млн (306,1%), импорт - $11,8 млн (130,2%).
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов