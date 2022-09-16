Лукашенко продолжил серию двусторонних встреч переговорами с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Самарканде в преддверии заседания Совета глав государств - членов ШОС провел двустороннюю встречу с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси, пишет БелТА.



"Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - заявил глава белорусского государства.



Он также обозначил два вектора для министерств иностранных дел Беларуси и Ирана: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.



В 2021 году товарооборот Беларуси с Ираном составил $33,3 млн (134,7% к уровню 2020 года), экспорт - $14 млн (110,5%), импорт - $19,3 млн (160,3%). В январе - июле 2022 года товарооборот вырос до $40,1 млн (219% к показателю аналогичного периода 2021 года), экспорт- $28,3 млн (306,1%), импорт - $11,8 млн (130,2%).